2005-ben ment csődbe az angol Roverrel együtt az MG is, mely a sportosabb vonalat képviselte. A vállalathoz a kínai SAIC jutott hozzá, akik saját fejlesztésű modellekkel viszik tovább az angol márkát. Az Egyesült Királyság útjain rendre találkozni is ilyen típusokkal, most pedig egyszerre két divathullámot is meglovagolnak majd az első elektromos autójukkal, ami egy szabadidő-autó.

Az MG ZS EV formavilága kicsit koreai, kicsit mazdás orral és a beltér sem túl fantáziadús, mindezt azonban igyekszik feledtetni roppant kedvező árával. Átszámítva 8 millió forint alatti árral indul a villanyos crossover, melynek akksijára 7 év vagy 160 ezer kilométer garanciát vállalnak. Kezdetben csak angol piacon, később azonban Európa több részén is szeretnék árulni a terméket, második körben a holland vásárlókat szeretnék majd elérni.

Az elektromos MG ZS elsőkerék-hajtású és 143 lóerős teljesítményű, mellé 353 Nm nyomatéka van. Ezzel 8,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig 140 km/óra. 44,5 kWh-s akksijával több mint 260 kilométeres hatótávot ígérnek, de városban elérhető akár 370 kilométer is. Az autó 50 kilowattos villámtöltővel 80 százalékosra tölthető kevesebb mint háromnegyed óra alatt.