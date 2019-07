Egészen furcsát lépett a Mazda, amikor a CX-3 és a CX-5 típusokból álló crossover kínálatát nem lefelé, nem is felfelé bővítette, hanem a két modell közé szúrt be egy harmadikat, a hamarosan piacra lépő CX-30 személyében.

Mindez most azért fontos, mert a Toyota is bővíti önhordó crossovereinek sorát. A C-HR és a RAV4 egyaránt az új generációs TNGA padlólemezre épülnek (előbbi a kompakt, utóbbi az eggyel nagyobb kivitelre), és mint a Toyota minden új terméke, ugyanerre a platformra fog épülni a most bejelentett harmadik típus is, amelyet 2021-től fognak a Mazda és a Toyota közösen felépítendő, alabamai (USA) gyárában készíteni.

Vagy mégsem? A Mazda és a Toyota korábban is cseréltek már modellt (az észak-amerikai Yaris szedán valójában egy lépcsőshátú Mazda2), ráadásul ebben a bizonyos, közös üzemben, amelyben a két autógyártó fejenként 800-800 millió dollárt tesz bele, a Mazda eleve egy szabadidőjárművet fog építeni. Logikus tehát, hogy a két modell legalábbis részben közös elemekből épüljön fel.