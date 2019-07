Olvass tovább

Kuriózumok is akadnak a listán: hat hónap alatt két 812 Superfast is bekerült a hazai rendszerbe – ennek a Ferrarinak az ára 100 millió forint körül van. Emellett két 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi “csak” 80 milliót ér.

50 millió körüli áron vehettek meg két Aston Martin DBS-t is, valamint egy Lotus Evora is forgalomba állt hazánkban – ennek az árcédulája 30-50 millió között van.

A luxusautóknál kisebb átrendeződés történt, ugyanis tavalyhoz képest 2019 első hat hónapjában a 29 millió forintos alapáron kapható 7-es BMW megelőzte a Mercedes S-osztályt a limuzinok között, és az élre állt a listán – összesen 42 ilyen állt forgalomba idén, mialatt 2018 januárja és júniusa között csak 33.

Az S-osztály egyébként minden modellverziót figyelembe véve (limuzin, coupé, cabrio, AMG) még mindig vezeti a listát – így összesen 58 került forgalomba idén. A harmadik helyezett A8-as Audi eladásai majdnem a felére csökkentek a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A Lexus szintén 30 millió körüli csúcsmodelljéből, az LS500H-ból kilencet vettek a magyarok, ahogyan Maybach Mercedesből is ennyi kerül forgalomba – utóbbi nagyjából 40 millió alapáron, a Lexus 5 millióval kevesebbről indul. Forgalomba állt még 4 darab Bentley Continental is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni.

Forrás: Pénzcentrum.hu