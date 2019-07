Amikor az angol BAC (Briggs Automotive Company) 2011-ben bemutatta Mono nevű típusát, az 310 lóerős motorjával és 580 kg-os tömegével a piac egyik legkíméletlenebb alkotásának számított. Most itt a Mono R, amely 35 extra lóerőt és 25 kiló mínuszt kínál – utóbbiból 10,2 kilót tesz ki az AP Racing karbon-kerámia fékrendszere, de a titán kipufogó és a szénszálas padlólemez is sokat számít.

Ha ezek után annak örülsz, hogy anno nem vetted meg a Monót, rossz hírünk van: a BAC mindössze harminc darabot épít az autóból, és kizárólag régi ügyfeleinek szánja azokat. Magyarul ha nincs Mono, nincs Mono R sem (egyébként meg mind a harminc autó már a világpremier előtt gazdára talált.)

A Mono R-t a Radical Rapture-rel azonos helyen és időben mutatták be, ami az utóbbinak pech, hiszen a BAC alkotása gyorsabb (274 km/óra) és fürgébb (2,5 mp 0-96 km/órára) is nála. Viszont csak együléses, míg a Rapture-rel akár utast is szállíthatunk.

Forrás: BAC