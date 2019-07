2017 óta több mint húsz kategóriagyőzelmet szerzett a WEC bajnokságban, Le Mans-tól Sebringig fontos hosszú távú futamokat nyert a 911 RSR, az új szabályzathoz igazodva azonban a Porsche vadonatúj autót épített. Csak a fényszórók, a fékek, a tengelykapcsoló, a vezetőülés és néhány futómű-komponens maradt meg a régiből.

No meg az elv: az új autó is szívómotoros. Lökettérfogatát azonban 4,2 literre növelték, teljesítménye akár 515 lóerő; a váltó egy megnövelt szerkezeti merevségű, hatfokozatú egység. A kipufogócsöveket a far két szélén vezetik el, így közöttük elfért egy igen hatékony diffúzor.

A hangsúlyt egyébként a vezethetőségre, a tartósságra és a könnyű javíthatóságra helyezték a fejlesztők. A karbon karosszéria-elemek gyorsan cserélhetők, a fejlesztés során pedig hibátlanul teljesített egy 30 órás maratoni versenyt az autó.