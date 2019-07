1983 óta több mint 14,6 millió egyterűt adtak el, most azonban nehéz helyzetben van a kategória, melynek egyik alappillére a Chrysler kisbusza. Amerikában még mindig népszerűek a családi autónak kiváló, nagy belterű dobozok, de már távolról sem annyira kedveltek, mint korábban. A divatosabb szabadidő-autók rengeteg vevőt fosztanak meg ettől a kategóriától, ezért most a Chrysler visszahozza a 2003-ban nyugdíjazott Voyager nevet.

Az autó persze nem egy új modell, hanem a Pacifica alacsonyabb felszereltségű változatait hívják majd így, mely három felszereltségi szintet jelent. Tettek róla, hogy kívülről is felismerhetőek legyenek az alapmodellek. Kevesebb króm elem díszíti a karosszériát, a lámpák halogének, valamint a kisebb méretű felnikre ballonosabb gumikat szerelnek. Az alapvető értékek – tehát a bőséges helykínálat – megmarad a majdnem 5,2 méter hosszú, hét személy számára kényelmes helyet biztosító egyterűben. A felszereltség részét képezi a parkradar, mely keresztforgalomra is figyelmeztet, valamint a holttérfigyelő rendszer. A Uconnect fedélzeti rendszer 7 colos érintőkijelzője támogatja az Apple CarPlay-t és az Android Auto-t is

A Chrysler Voyager gépházteteje alatt a bevált Pentastar V6-os motor dolgozik 287 lóerővel és 355 Nm nyomatékkal, természetesen automataváltós minden kivitel. Ha valaki bőrülést, több opciós tételt és konnektorról tölthető hibridet szeretne, annak tovább kell majd lépnie a Pacificára.