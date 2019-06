A Henkel és az RLE International közös tanulmánya ígéretes lehetőséget vet fel az autók tömegcsökkentésére. A hagyományos fémszerkezeteket hibrid szál- és haberősítésű polimerekkel kiváltó karosszéria versenyképes áron, azonos szilárdsági jellemzők mellett nyújt több tíz kilogrammnyi megtakarítást.

A megoldás alapját a Henkel által kifejlesztett, jelenleg is kapható szerkezeti hab (Teroson) adja, amelyet meghatározott pontokon fecskendeznek be a hordozó szerkezet belsejébe, és nem csak merevíti azt, de szerkezeti kötést is biztosít az egyes komponensek között.

Az új szerkezet kompatibilis a járműgyártás szükséges fázisaival (pl. fényezés), és amikor a mérnökök bizonyos karosszériaelemek (pl. ajtók) szilárdságát vizsgálták, azt találták, hogy merevségében és energiaelnyelő képességében túlteljesíti a tisztán alumínium konstrukciókat.

Egy dologról nem ejt szót a két cég közleménye: a kompozit struktúrák újrahasznosíthatóságáról, feldolgozhatóságáról. Hiába takarítunk meg ugyanis tizedgrammnyi CO2-okat egy valamivel könnyebb autóval, ha húsz év múlva szemétlerakókban végzik az így előállított karosszériák.