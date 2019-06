Olyan sármos soha nem leszel, mint Sean Connery, de legalább az autójába beülhetsz, ha merészen licitálsz az RM Sotheby augusztusi aukcióján: a kaliforniai Montereyben árverésre bocsátják ugyanis azt az autót, amellyel a skót színész a Goldfinger és a Thunderball című James Bond-filmekben száguldozott.

Korábban a Vezess is megírta, hogy az Aston Martin iszonyatos pénzekért újragyártja ezeket a 007-es DB5-ösöket, most azonban nem replikáról, hanem az eredeti kocsiról van szó – pontosabban az eredeti két autó egyikéről, hiszen a forgatásokra több példányban is elkészítették a géppuskával, olajpermetezővel, golyófogóval, radarral, rendszámtábla-cserélővel és egyéb finomságokkal felszerelt autót. Igen, katapult-ülés is van benne.

Miután a Goldfingerben nyújtott alakításuk rendkívül népszerűvé tette a DB5-ösöket, a stúdió két további autót is építtetett, amelyeket a Thunderball forgatásán, illetve promóciós célokra használtak.