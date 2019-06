Olvass tovább

A nagy trükk persze a harmadik üléssor, amit kompakt Mercedesben most először találhatunk. Itt korlátozott a helykínálat, 168 cm magasságig limitálja az utazást a cég – viszont IsoFixes gyerekülés ide is rögzíthető, és van függönylégzsák is, valamint pohártartó és USB töltőaljzat. Az ülések a csomagtérpadló síkjába süllyeszthetők.

A Mercedes ügyelt arra, hogy a jól variálható és élhető belső teret divatos formába csomagolja. Terepjárós arányok, rövid első és hátsó túlnyúlások, valamint a küszöbre rásimuló, ezért poros, saras környezetben is tiszta beszállást engedélyező ajtók idézik a szabadidőjárművek világát.

Az utastérben az immár szokásos dupla monitoros kezelőfelület fogad, két keret nélküli kijelző szolgál a vezető tájékoztatására, illetve a fedélzeti funkciók vezérlésére. A központi képernyő alatt három nagyméretű légbeömlő kapott helyet, az utas előtt fémes betét húzódik a műszerfal teljes széltében, az ajtópanelen masszív kapaszkodót alakítottak ki.

Elöl McPherson, hátul többlengőkaros futóművet kínál a GLB, rendelhető összkerékhajtás (amely az első tengelyen tartja a nyomaték 80-50 százalékát), és ezzel összefüggésben terepre optimalizált LED mátrix fényszóró, valamint visszagurulásgátló és ereszkedés-szabályozó rendszer is. Szintén kérhető offroad kijelzőcsomag, amely a dőlésszögeket és egyéb, manőverezést támogató adatokat jelenít meg.

A vezetőtámogató funkciók az S-osztályból származnak. Kamera és radar alapú érzékelőivel akár 500 méterre képes előre tekinteni a GLB, amely bizonyos fokú autonómiára is képes. Az adaptív tempomat a navigációs térképadatokat is figyelembe véve képes előre szabályozni a sebességet. Az aktív kormányrásegítés aktív sávváltás támogatás funkciót kapott, rendelhető parkolórobot, valamint álló helyzetből is újraindulni képes tempomat.

Motorból négy, hajtásláncból öt variáció elérhető.

A GLB Mexikóban és Kínában készül, de az év végétől Németországban (és nyilván más európai piacokon) is kapható lesz.

