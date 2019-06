A filmtörténelem egyik legjellegzetesebb autója a GMC Vandura furgon, melyet A szupercsapat című sorozat, illetve későbbi mozifilm tett híressé. Az autóval a John “Hannibal” Smith ezredessel együtt alkotott négyfős csapat száguldozott. Az alakulat tagjai egykori amerikai katonák, akiket egy általuk el nem követett bűncselekmény miatt tartóztattak le, de megszöktek. Miután megléptek, azóta másoknak segítenek. A sorozatot 1983 januárjában láthatták először az NBC nézői, majd 98 epizódot élt meg. Ebből hoztak egy kicsit vissza az opelesek is ezzel a Zafirával.

A Zafira nagyot változott, hiszen a korábbi önálló egyterű modellt a PSA csoport márkáinál felbukkanó furgon alapú családi autó váltja a palettán. Ezért is passzol hozzá a csapatszállító szerepe. Rüsselsheimben követték a receptet és az autó kéttónusú fényezést kapott, melyet élénk vonallal választottak el. Került rá fix tetőspoiler is, valamint vagány alufelnik és gallyrács az elejére. Több helyen is megjelenik a neonzöld szín, mint a márkalogón vagy a féknyergeken. Elöl a 20 colos felnik mögött négydugattyús Brembo fékek figyelnek.