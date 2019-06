Kilencvenezer fontot, azaz 33 millió forintot szeretne elkérni a Vector e-motorkerékpár minden darabjáért az Arc, egy angol start-up vállalkozás.

Az Arc Vectorból az ambiciózus árhoz képes sokat: 399 darabot szeretnének gyártani. ennek szeretnék most megteremteni az alapjait, méghozzá a cég részvényesítésével: bárki tulajdonjogot szerezhet a vállalatban, amelyet többek között a Jaguar Land Rover kockázatitőke-kihelyező részlege is támogat.

Ha összejön a támogatás, már 2020-ra megnyílhat a cég gyártó- és fejlesztőközpontja.

A 220 kilós motorkerékpár villanymotorjának teljesítményét egyelőre nem árulta el a gyártó, de azt igen, hogy a kétkerekű 3,1 mp alatt gyorsul 96 km/órára.

És hogy mi kerül 33 millióba? Hát a kiegészítők: a sisakba épített head-up kijelző, a dzsekibe integrált rezgőmotoros visszajelző rendszer, amely nem csak a holttérben érzékelt veszélyre tudja figyelmeztetni a pilótát, de arra is alkalmas, hogy ha menet közben zenét hallgatunk, felerősítse a mélyhangokat

És hát nyilván pénzbe kerül az is, hogy a cégközpontot igazi luxusintézményként rendezik be, lesz klubszoba meg helikopter-leszálló, és persze saját tesztpálya is – mondjuk az utóbbinak van értelme.