A legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik: vagy nem engedik be az elfogyó sávból az autósok egymást, vagy figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, hogy “hamarosan munkaterület következik”, ezért becsapódnak a munkavégzők közé. Az elmúlt évben 37 esetben terelőelemeknek, eszközöknek (táblák, villogósor terelőkúp, terelőfal stb.) vagy járműveknek ütköztek a figyelmetlen közlekedők az autópályákon és autóutakon, 12 esetben közutas autónak, ebből kilencszer úgynevezett ütközési energianyelő eszköznek csapódtak neki, melyek a munkaterületen dolgozókat védik, valamint a balesetet szenvedett járműben utazók sérüléseit is csökkentik.

Sajnálatos módon nemcsak a munkavégzéshez szükséges eszközök, hanem a munkavégzők is gyakran megsérülnek, amikor például a lassabban közlekedő útellenőri autóba, a leállósávon vagy a padkán dolgozó munkagépekbe és az út szélén várakozó brigádszállító autóba csapódnak be. Ilyenkor a legjobb esetben is zúzódások, könnyebb sérülések alakulnak ki, de gyakoriak a súlyos, 8 napon túl gyógyuló esetek és előfordult már halálos baleset is. Az elmúlt öt évben csaknem 30 ilyen eset történt közutas munkavállalókkal.

Ezen helyzet megváltoztatása miatt, a balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségének minimalizálására és munkavállalóinak védelmében már tavaly országos figyelemfelhívó kampányt indítottak „Biztonságunk az Ön kezében van!” címmel.

Mit tehetnek az autósok?

Az aktív és passzív biztonsági intézkedések mellett a társaság arra kéri az autósokat, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a munkaterületek sebességkorlátozási szabályait betartva haladjanak el a közutakon munkát végző kollégák mellett. A kihelyezett jelzések minden esetben szükségesek, még ha az autósok adott esetben nem is látják a munkavégzés minden fázisát. Ugyanis előfordulhatnak váratlan, a munkavégzésből, az adott technológiából adódó, előre nem látható helyzetek, amelyeket ezekkel a jelzésekkel (sebességkorlátozás) tudnak biztosítani.

Az esetleges hosszabb menetidőt ne a munkaterületeken próbáljuk meg behozni! Néhány száz méternyi munkaterületen másodpercekben mérhető az az idő, amit azzal nyerünk, ha gyorsabban hajtunk, viszont minél nagyobb sebességgel közlekedünk, úgy nő hatványozottan a baleset valószínűsége. Belterületi szakaszon 30 km/órás sebességgel egy 1 km hosszú munkaterület mellett körülbelül 2 perc áthaladni, dupla akkora sebesség mellett is maximum 1 percet nyerhetünk.

Mit tesz a Magyar Közút?

Az utóbbi hónapokban külön munkacsoportot hoztak létre a szervezeten belül, melynek feladata, hogy olyan munkaszervezési folyamatokat állítson össze, melyeknek köszönhetően az utakon dolgozó szakemberek még nagyobb biztonságban lehetnek. A terelések kiépítésének koreográfiáját is újratervezték a biztonságos kiépítés és bontás érdekében. Az előjelzéseket meghosszabbították az egyes munkaterületeknél a lehetséges mértékben úgy, hogy a tényleges munkavégzéstől távolabb kezdődjön a korlátozás. Így, bár nagyobb területet zárnak le, ezzel nagyobb mértékben tudják munkatársaikat védeni, ugyanis a legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik.

További cél, hogy a kézi erővel végezhető terelés kiépítési munkafázisok munkagép, energiaelnyelő berendezés fedezetében történjenek. Folyamatosan gondoskodnak további forgalomtechnikai berendezések beszerzéséről is, illetve biztosítják minden esetben a szakemberek számára a kollektív és egyéni védőeszközöket, és a munkaszervezéseknél is kiemelt figyelmet kap a kollégák biztonsága.

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.