Három díjat is elnyert a Jaguar i-Pace akkumulátoros elektromos hajtáslánca az Engine of the Year – Év Motorja díj idei kiadásán. Az emissziómentes erőforrás nem csak a legjobb villanymotor és a legjobb új motor címeket hozta el, hanem a 350-450 lóerős kategóriában is megcsípte az első helyet.

Ez is jól jelzi az autóipar aktuális lépésváltását: az eddigi gyakorlattal szemben, amiben a lökettérfogat szerint osztályozták a motorokat, felváltotta a teljesítmény szerinti sávozás – a turbómotorok, de főleg a hibridek és villanymotorok korában már szinte irreleváns, hogy összesen mekkora égéstérrel gazdálkodik egy motor, ha egyáltalán van neki olyan. Így egyébként ugyanaz az erőforrás több teljesítményszinten is versenybe szállhatott.

A győztesek és a dobogósok tehát kategóriánként:

2019. Év Motorja

Ferrari 3,9 literes V8 biturbo

Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista

Jaguar Land Rover akkumulátoros elektromos hajtáslánc

Jaguar I-Pace

Mercedes-AMG 4,0 literes V8 biturbo

Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S

Aston Martin Vantage, DB11

0-150 LE

Ford 999 cm3 háromhengeres turbómotor

Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport

BMW 1,5 literes háromhengeres turbómotor

BMW 1, 2, 2 Active Tourer, 3, X1,

Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper

PSA Peugeot Citroën Opel 1,2 literes háromhengeres turbómotor

Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008

Citroën C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso,

DS3, DS4,

Opel Crossland X, Grandland X