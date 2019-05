2020-ban azonban érkezik az utód, ami jó eséllyel kiküszöböli az előző Roadster gyermekbetegségeit. Az autó végsebessége 400 km/óra, és hatótávja állítólag meg fogja haladni az 1000 kilométert. 1,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Az első ezer autót Founders Series (alapítói széria) kivitelben lehet előjegyezni. Ára negyedmillió dollár, és az egész összeget előre le kell tenni az asztalra. Az alapmodell már 50 ezer dolláros előleggel előjegyezhető.

Az okostelefonokhoz hasonlóan az összes Tesla-modell szoftverfrissítése az internetről érkezik, amelyről értesítést küld az autó multimédiás rendszere a felhasználó felé.

A Teslákban található levegőtisztító-rendszert “Bioweapon Defense Mode”-nak (biofegyverek elleni védelem) nevezik, ugyanis a vállalat állítása szerint az ő rendszerük háromszázszor több baktériumot, ötszázszor több allergént, hétszázszor több szmogot és nyolcszázszor több vírust képes megszűrni, mint a hagyományos autók pollenszűrője.

Néhány olyan vicces funkció is bekerült a fedélzeti szórakoztató egységbe, mint például a szellentést szimuláló hang. A sofőr ezzel megviccelheti utasait, ugyanis ha bekapcsolja a funkciót, akkor a kormányon lévő egyik gomb segítségével tudja aktiválni a hangeffektet, például akkor, amikor valaki pont lehuppan az anyós ülésre.

Amit még érdemes itt megemlíteni, az a tábortűzzé (vagy kandallóvá) varázsolható kijelző, amit ha bekapcsolunk, akkor az autó a vizuális effekt mellé azonnal meleg levegőt kezd el befújni az autóba. So romantic…

Honnan jött a név?

Az autó nevét Nikola Tesla ihlette, a váltóáram feltalálója, aki az inspirálója a Budapesten nyíló Nikola Tesla – Mind from the Future című multimédia kiállításnak is. A kiállítást május 31. és szeptember 1. között lehet látogatni.