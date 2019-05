A több km-es torlódáson akár egy óra is lehet az átjutási idő. Az autóúton kialakult torlódás miatt az M7-esről történő felhajtás is nehézkes az M5-ös felé, illetve nagy a zsúfoltság a 6-os főúton is a budafoki csomópont környékén.

Az M0-s keleti szakaszán a 32-es és a 40-es km között egy új terelés kiépítését végzik ezekben a napokban. Jelenleg az M1-es felé vezető oldalon a 35-ös km-nél burkolatjelfestés miatt csak a belső sáv járható. Közel 6 km-es a torlódás, emiatt 15-20 perc araszolásra lehet számítani.

Az M0-s autóút és az M1-es autópálya csomópontjában, az M0-s lehajtó ágában egy kisbusz a szalagkorlátnak ütközött. A belső sávot lezárták, a forgalom lassabban halad.