Akár a 287 lóerős benzinmotorral, akár a 2,9 literes átlagfogyasztású hibrid hajtáslánccal szerelt Chrysler Pacificára esik a választásunk, a kanadai 5Mars nevű cég csinos lakóautót épít belőle.

A Weekend és az Illusion modellek között egyetlen jelentős különbség van: előbbi fedélzetén méretes franciaággyá alakítható hátsó üléspad húzódik a beltér teljes széltében, utóbbinál a fekvőhely egy keskeny, de funkcionális konyhapulttal (mosogató, gázfőző, hűtőszekrény) osztozik a rendelkezésre álló téren, ám ennek érdekében a bal oldali tolóajtóról le kell mondanunk.

Az első utasülés mindkét esetben hátraforgatható, étkezőasztal is tartozik mindkét csomaghoz. Az Illusion modell ivóvíztartályt, valamint 100 wattos napelemet is tartalmaz, utóbbi opcióként rendelhető az egyszerűbb és olcsóbb Weekendhez is. A fejteret mindkét esetben szúnyoghálós, felemelhető tetőidom javítja; ennek vászon oldalfalai több színben is elérhetők.