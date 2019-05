A világegyetem háromnegyede hidrogénből áll, Földünkön azonban jóval kevesebb található a legkönnyebb ismert elemből, ami kár, mert kiváló energiahordozóként új korszakot nyithatna a károsanyag-kibocsátás nélküli közlekedésben.

Van azonban más gond is: miközben a bolygónkon található 1,4 trilliárd víz 11 százaléka hidrogén, ennek a víznek csupán 3 százaléka édesvíz, a maradék pedig nem alkalmas a hidrogén előállítására: a vízbontás során olyan kémiai folyamatok zajlanak le az elektródákon, amelyek rövid időn belül tönkreteszik a berendezést.

Amerikai egyetemi kutatók most erre a problémára találtak ügyes megoldást. A kaliforniai Stanford három kutatója (Hongjie Dai, J.G. Jackson és C.J. Wood professzorok) negatív töltésű réteggel vonta be az anódot, amely így taszította a kloridionokat. Nikkelhab magot vontak be nikkel-szulfiddal, amelyre nikkel-vas-hidroxidot rétegeztek rá. A nikkelhab vezetőként szolgál, a nikkel-vas-hidroxid pedig beindítja az elektrolízist, amelynek során a víz hidrogénre és oxigénre bomlik, a nikkel-szulfidon pedig olyan, negatív töltésű kéreg képződik, ami megóvja az anódot.