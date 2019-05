A 2016-os Genfi Autószalonon mutatkozott be a világ leggyorsabb autójának, a Bugatti Veyronnak az utódja, mely a Chiron nevet kapta. Közel azonos alapokon nyugszik az autó, de a formát alaposan átdolgozták a generációváltás alkalmával. Összesen 500 darabot készítenek belőle a franciaországi Molsheimben lévő üzemben, így már az is kész csoda, hogy a premier után három évvel akad még szabadon megvásárolható Chiron. Pedig akad! Kicsit kevesebb mint 100 darabnak egyelőre nincs gazdája – tájékoztatta az amerikai Car and Driver magazint a vállalat kommunikációs igazgatója, Tim Bravo.

Az eddigi nagyjából 400 darabból már 180-at leszállítottak a vevőkhöz, melyeknek negyedét az Egyesült Államokban vették meg. Aki most határozta el, hogy Bugatti Chironra van szüksége, az ne reménykedjen abban, hogy 2022 előtt hozzájuthat az autójához. A Bugatti Chiron alapára 2,9 millió dollár, tehát úgy 830 millió forint, de elszaladhat akár 1 milliárd fölé is. Nem beszélve az olyan különleges kérések kielégítéséről, mint az egyedieg épített La Voiture Noire, mely 3,5 milliárdos árcédulájával a legdrágább autó a világon.

A Bugatti Chironban 8 literes, W16-os motor dolgozik, melyre négy turbófeltöltőt akasztottak, így a teljesítménye 1500 lóerő, a maximális nyomatéka 2000 és 6000 között 1600 Nm. Álló helyzetből 2,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra. 400-ra gyorsulna és ismét megállni pedig 42 másodperc alatt képes. A Chiron végsebessége 420 km/óránál elektronikusan korlátozott, a spekulációk szerint 465-tel tudna száguldani. Ezt viszont talán sosem tudjuk meg, mert a vállalat igazgatója, Stephan Winkelmann most nem tervez végsebesség rekordot.