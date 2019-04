Felfújták a RAV4-est: ez az első benyomása az embernek, amikor megpillantja a Highlandert (Dél-Afrikában Toyota Kluger). Nem is jár messze az igazságtól, aki ezt hiszi, hiszen mind eddig, ezúttal is közös műszaki alapra épül a két modell, a TNGA-K padlólemezen a Toyota Avalonnal és a Lexus ES-sel is osztoznak.

Az autó nagyobb lett (+60 mm), és praktikusabb is, a középső üléssor (kettő különálló ülés vagy háromszemélyes pad) 30 mm-rel nagyobb távon tologatható, így a hátsó hármas ülésre még könnyebb a beszállás. A csomagtartó nyolc utassal a fedélzeten 456 liter, ha csak két üléssort használunk, brutális 1150 liter áll rendelkezésre.

A 295 lóerős 3.5 V6 benzinmotor mellett ésszerűbb választásnak hangzik a 240 lóerős, két vagy három villanymotoros hibrid egység: utóbbit az összkerékhajtású modellek kapják (újdonság, hogy a hibrid szimplán elsőkerék-hajtással is elérhető.) További újdonság a hibrid-optimalizációs rendszer, amely a vezetési szokások, valamint a pillanatnyi út- és forgalmi viszonyok függvényében szabályozza a hajtáslánc vezérlését. A 6,9 literes átlagfogyasztás 17%-kal kedvezőbb, mint eddig.