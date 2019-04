Gyorsan fejlődő koreai gyártóként imserhettük meg a Kiát, mely két éve lépett egy merészet és megalkotta a Stingert. Ez a kupés tetővonalú ötajtós ráadásul klasszikus, hosszmotoros, hátsókerék-hajtású, így visszaadta a reményt sokak számára, hogy nem vesznek ki teljesen ezek az élvezetesen vezethető gépek a kínálatból. A Stinger végül sikeres lett, legfőképpen az amerikai piac vásárlói kedvelik, ezért most a New York-i Autószalonon igazán izgalmas típusváltozatot mutattak be, a Stinger GTS-t.

Első ránézésre nem tűnhet drámainak a változást, a Stinger GTS-t élénk narancssárga színéről azonnal fel lehet ismerni, de közelebb menve már láthatóak a karbon elemek. A tükörházak, a légbeömlők kerete és a kétszer két kipufogó körüli diffúzorszerű elem is szénszálas. A belteret fekete bőr borítja, a kormányon és a könyöklőn Alcantara bevonat teszi sportosabbá a hangulatot a kabinban, a tetőkárpit pedig velúrszerű Chamude-ból készült.