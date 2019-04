Egy éve rendelte el az Országos Rendőr-főkapitányság a civilnek látszó autók bevetését forgalomellenőrzési feladatokban, azóta ellenőrizhetik a rendőrök a forgalomban elvegyülve hatósági jelzések nélküli autókkal ellenőrizhetik, hogy az autósok betartják-e a közlekedési szabályokat és a sebességkorlátozásokat. Ezeket a hétköznapi autónak látszó rendőrautókat olyan traffipaxokkal szerelték fel, amelyek menet közben is képesek mérni.

Ezek több paraméter alapján végzik el a mérést, így nem is minden szerkezet képes rá. Arra viszont most jó volt, hogy lebuktasson egy rendőrjárőrt – számol be az esetről a 24.hu. Egy Audi A3-asból készített felvételeket. Ezzel a módszerrel mért be egy 30-as tábla mellett 90 km/órás sebességgel elhaladó autót, akit aztán megállított és 60 ezer forintra, valamint 4 pontra büntette.

A gyorshajtó férfi ezek után a rendőrségre ment, ahol az eljárás dokumentumait kérte ki a traffipaxos videófelvétellel együtt. Innen derült, hogy a civil jellegű A3-as Audi a mérés közben nem használt megkülönböztető jelzést és 97 km/órás sebességgel haladt. Tehát gyorsabban, mint a megbüntetett sofőr, aki feljelentést tett a rendőr ellen. Eljárás folyamatban van, az ügy bíróság elé kerül.