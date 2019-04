1969-ben indult meg a Datsun 240Z gyártása, mely a japánok egyik legjelentősebb modellje. Bár ritkán mondható el ez éppen egy sportautótól, de a 240Z képes volt az amerikai vásárlók fejében átrendezni a japán autókról alkotott képet. A fenntartható, megfizethető és mozgékony kétüléses váratlanul népszerű lett és kitartó rajongótábort szerzett a későbbi Nissan-modelleknek. Akkoriban még a motorsporton keresztül lehetett igazán megfogni az autóra vágyó közönséget, ezért a Datsunnal is ezt az utat választották.

John Mortonnal a volán mögött több SCCA-bajnokságot is megnyert a Brock Racing Enterprises Datsun 240Z-je, mely könnyen felismerhető fehér-piros festéséről. A 46-os számú autót idézi a típus 50. évfordulójára kiadott Nissan 370Z is, mely már olyan koros modell, hogy már önmagában is a tizedik születésnapját ünnepelhetné idén. Annyi egészen biztos, hogy a modern gépnek is nagyon jól áll a múltidéző gúnya. Nem csak a külsőn, hanem a belsőn is több plakett, illetve egyedi kárpitozás is jelzi az ötvenedik évfordulós modellt.