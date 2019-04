A McLaren a Genfi Autószalon választotta, hogy hivatalosan is bemutassák a márka csúcsmodelljénak nyitható tetejű változatát, a 720S Spider-t. Az autó technikájában nem hoz újat a kupé változathoz képest, de igyekeztek érdekesebé tenni az egyediséget kedvelő vásárlók számára. Már több luxusmárka is beszámolt arról, hogy második virágkorát élik az egyedi építések, ezért egyre többet dolgoznak a dizájnerek és a mérnökök, ezt pedig a McLaren Special Operations-nél is érzik. Ezért alkották meg a különleges, háromtónusú fényezést.

Colorisnak hívják ezt a háromtónusú színt, melyhez a Cerulean kék, Burton kék és Abyss fekete színt használták. Az MSO-nak több mint 260 órát vett igénybe a művelet, de kétség kívül nagyon finom átmeneteket láthatunk a 720S karosszériáján. Ezzel is ki szerették volna hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az autónak az aerodinamika, a kék részek azokat a részeket emelik ki, ahol a levegő jobban érinti a Meteorite szürke alapszínű autót. Ezeket karbon elemekkel, szuperkönnyű 10 küllős felnikkel és a gombnyomásra sötétedő elektrokróm üvegtetővel egészítették ki.

A McLaren 720S Spider-t 4 literes, biturbó V8-as motor hajtja, melynek teljesítménye cseppet sem meglepő módon 720 lóerő, ami mellé 770 Nm nyomatéka van. A zárt változathoz képest csupán 49 kg-mal nehezebb a Spider. Álló helyzetből 100-as tempóra 2,9 másodperc alatt gyorsul, nyitott tetővel akár 325 km/órás sebességgel is lehet vele száguldani.