A Toyotánál egyre szélesebb körben alkalmazott TNGA padlólemez közepes méretű verziójára épül a Toyota Highlander következő generációja. Mivel számos, Európában is (hamarosan) kapható modell használja ugyanezt az architektúrát, az új RAV4-tól a Camryig, a valóságtól nem teljesen elrugaszkodott a gondolat, hogy a három üléssoros crossover nálunk is megjelenjen – legalábbis a homologizálása immár nem ütközhet akadályba.

Az autó április 17-én, a New York-i Autószalonon mutatkozik be, de hogy addig se maradjunk árván, a Toyota felkért egy Michael Murphy nevű szobrászt, hogy alkosson valamit a leendő Highlander témájára. Murphy síkokra bontotta tehát a formát, az egyes rétegeket 3D nyomtatóval legyártotta, majd kézzel úgy festette be, hogy azok egymás mögé lógatva árnyékhelyesen kiadják az autót – persze csak ha megfelelő szögből nézzük.

Az alábbi videóból azt is megtudhatod, hogyan állították össze az installációt.