Ingyenes hétvégével indul az idei versenyszezon a Hungaroringen, április 13-14-én kerül sor a Laptiming Driving Academy Kupára. A belépés a nézőtérre és a paddockba is ingyenes mindkét napon, sőt akár a boxutcába is be lehet menni, így abszolút testközelből lehet megismerkedni a csapatokkal és a különböző autókkal.

Ezen a hétvégén indul a Hankook Autós Gyorsasági Országos Bajnokság, illetve az FIA Közép-európai Zóna Bajnokság is. Szombaton és vasárnap egyaránt reggel kilenckor kezdődik a nyilvános program, a hétvége mindkét napján lesznek időmérők és versenyek. Szombaton a nap záróeseményeként egyórás endurance versenyt lehet végigizgulni.

Az előzetes nevezési lista alapján sűrű lesz a mezőny, számtalan indulóra lehet számítani. Egyes kategóriákban rendkívül szoros csatákra van kilátás, izgalmas futamok várhatók mindkét napon.