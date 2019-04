A töréstesztek nélkülözhetetlenek az autók biztonságosabbá tételében, de a fejlesztésnek vannak olyan fázisai, ahol egyszerűen nem lehet minden paramétert tényleges ütköztetéssel megvizsgálni. Erre szolgálnak a virtuális törésteszt-bábuk, azaz olyan szoftverek, amelyekkel modellezhető az ember testének viselkedése és sérülése adott jellegű ütközés esetén.

A Toyota az ezredfordulón kezdte kifejleszteni a THUMS (Total Human Model for Safety, azaz teljes biztonsági embermodell) szimulációt, amelynek most megvalósított hatodik generációja ötvözi minden eddigi verzió tudását: nem csak a vázizomzat és a csontozat sérülései modellezhetők vele, hanem a belső szerveké is.

A THUMS 6.0-val az autonóm járművek biztonságát akarják firtatni: nem mindegy ugyanis, hogy az ütközés pillanatában a kormányt markoljuk, testünk megfeszül, a féket pedig nyújtott lábbal nyomjuk a padlóig, vagy éppen édesdeden szundikálunk a megdöntött vezetőülésben. Az új szoftverrel aprólékosan kielemezhetnek minden lehetséges változót, évtizedekkel rövidítve le a fejlesztési folyamatokat. A legjobb, hogy a programot fejlesztő Toyota központi kutatás-fejlesztési laboratórium (Toyota Central R & D Labs, Inc.) nemcsak a Toyota, de más autógyártók, alkatrészgyártók, továbbá felsőoktatási intézmények és közlekedésbiztonsági kutató intézetek rendelkezésére is bocsátja, azaz nem sajátítják ki a biztonságot.