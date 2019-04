Talán sosem volt még ennyire népszerű a remek sportautóiról ismert Porsche, akiknél természetesen ugyanúgy a SUV-k adják az eladások nagyját, mint most bármilyen másik gyártónál, de még mindig jelentős figyelem irányul az olyan modellekre, mint a 911. A Porsche 911-esnek rengeteg változata van és akadnak köztük olyanok, melyeknek értéke az átlagosnál jóval hamarabb indul meg felfelé. Nem is feltétlenül kell limitált szériás modellnek lennie, ám a korlátozott darabszámú kiadások esetében még ennél is súlyosabb a helyzet.

Egyre jobb befektetésnek tűnik az autó, ezért nem is csoda, hogy sokan a vásárlás után garázsban érlelik az autókat. Mára oda jutottunk, hogy az autó lehet épp olyan befektetési eszköz, mint a lakás vagy műtárgy. Természetesen ehhez jól kell választani. Ezek az autók viszont nagyon ritkán jutnak ki oda, ahová valók. Az utakra vagy versenypályákra. A Porschénak ebből lett nagyon elege.

Nekünk az érdekünk, hogy autóink a valódi sofőrök kezébe kerüljenek, ne pedig nyerészkedő kereskedőkébe – mondta Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója. Már korábban is tettek hasonló kijelentéseket, azonban sok hatása nem volt. Most viszont úgy tűnik, hogy az ilyen szempontból fokozottan veszélyeztetett modelleket lízingkonstrukcióval mentenék meg a garázsportól. Akárcsak a Ford GT esetében, ez azt jelenti, hogy a futamidő leteltével kerülhetne az autó a vevő tulajdonába. Ez azonban csupán részben oldja meg a problémát, hiszen utána értékesíthető az autó. Épp a Ford példáján látszik, hogy a GT-k árai ettől még épp úgy az ég felé tartanak.