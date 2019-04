Öt méter hetven centi: ekkora az amerikai piacon kapható legnagyobb prémium szabadidőjármű, a Cadillac Escalade ESV. Ez a brutális méret európai szemmel értelmezhetetlen és értelmetlen, ugyanakkor odaát van rá kereslet – a jelek szerint más márkáknál is. A Lexus kereskedőinek tanácsadó testülete legalábbis arról számolt be az Automotive News Europe szaklapnak, hogy komoly mennyiséget tudnának eladni egy, az LX-nél is nagyobb szabadidőjárműből.

A Lexus LX 570 a márka jelenlegi legnagyobb modellje: az 508 centis, három üléssoros terepjárót egy 5,7 literes, 383 lóerős motor hajtja, átlagos üzemanyag-fogyasztása megbocsátó 15,7 liter/100km.

Cadillac Escalade ESV (csomagtere lehajtott ülésekkel 3,4 köbméteres)

Az, hogy utódja (a modell 2007 óta több frissítésen is átesett, de mégis csak esedékes a modellváltás) 62 centivel hosszabb legyen, szinte esélytelen, az Escalade alapmodellének 518 centis hossza azonban elképzelhető – egy európai cég, a Trasco most is készít 538 centis, páncélozott LX-et (nyitóképünkön.)

Ahhoz, hogy az LX jelentősen túlnőhessen mostani énjén, a GX szabadidőjárművet is máshová kell pozicionálnia a márkának: az egy számmal kisebb terepjáró 4,88 méteres, azaz jó húsz centivel kisebb a csúcsverziónál; ennél nagyobb különbség esetén fontos piaci szegmenst hagyhatna üresen a Lexus.