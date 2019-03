Remek találmány az iránytaxi: egy autó több, azonos irányba vagy hasonló útvonalon közlekedő ügyfelet is elvisz. Így jóval (akár 40 százalékkal) olcsóbban utazhatunk, de ennél is fontosabb, hogy csökken a város forgalmi terhelése, hiszen jobb a gépkocsik kihasználtsága, és javul az egy főre eső CO2-kibocsátás. A németországi CleverShuttle ennél is jobbat talált ki: 2017 őszén 20 darab Toyota Mirai hidrogén üzemanyagcellás autóval indították szolgáltatásukat, amelyek eleve zéró károsanyag-kibocsátással üzemelnek.

A Hamburgban indított szolgáltatás azóta alaposan kibővült: ma már több városban is dolgoznak, ahol összesen 45 darab Mirai szállítja az utasokat. A mai napig több mint 170 ezren ültek be a zöld-fehérre matricázott Toyotákba, amelyek összesített futásteljesítménye másfél év alatt elérte az egymillió kilométert.