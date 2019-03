Minden negyedik autós vásárol maga alkatrészeket, sőt közülük 19 százalék arra is vállalkozik, hogy a kisebb-nagyobb javításokat elvégezze a járművén, amelyek jelentős része hazánkban jellemzően tízéves vagy annál idősebb – derül ki a Bárdi Autó felméréséből. Ugyanakkor ezekkel a kocsikkal átlagosan 5-15 ezer kilométert tesznek meg évente, ami az autók kora miatt gyakoribb szervizeléssel, illetve a kopó-, és elöregedő alkatrészek előbb-utóbb várható cseréjével járhat.

Az emberek zöme az autók javítását olyan szakmunkának tartja, amelyhez hozzáértő mesterember kell. Az autósok többsége úgy ítéli meg, hogy túl nagy érték forog ahhoz kockán, hogy házilag belenyúljanak a gyakran bonyolult elektronikával, finom mechanikai kidolgozottsággal rendelkező járművekbe.

Ennek megfelelően arányaiban jóval kevesebben, csupán a gépkocsi-tulajdonosok negyede érzi úgy, hogy képesítés nélkül is megpróbálkozik a kisebb javítások elvégzésével. Ez a tábor, ha lassan is, de bővül, ami köszönhető annak is, hogy az emberek egyre tudatosabb vásárlókká válnak az alkatrészbeszerzések terén.

A válaszadók 42 százaléka ugyan még mindig a szerelőre bízza a szükséges alkatrészek kiválasztását, megvételét, de 23 százalék már jobban bevonódik ezek kiválasztásába. Utóbbiak egyeztetik a szerviz munkatársával a szóba jöhető termékeket, és vele közösen döntenek egyik, vagy másik megvétele mellett. A megkérdezettek 10 százaléka viszont még náluk is határozottabb: ők egymaguk döntenek az alkatrész típusáról, ami aztán az autójukba kerül.