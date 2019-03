28 g/km CO2-kibocsátásával és 1,2 literes átlagfogyasztásával a Toyota Prius Plug-In Hybrid nem egy környezetpusztító jármű, azt azonban eddig nem tudtuk, pontosan mennyire is tiszta. Most már tudjuk: az autó már most, nekifutás (azaz módosítások) nélkül teljesíti azt a dallamos nevű Euro 6d-Temp EVAP-ISC emissziós normát, amely majd idén szeptembertől lesz kötelező érvényű.

Az Euro 6d-Temp EVAP-ISC a korábbinál szigorúbban veszi az álló helyzetben elpárolgó üzemanyagból adódó emissziót, illetve azt, hogy a jármű élettartama során (5 év) romlik-e annak környezetvédelmi teljesítménye.

Ez tehát a legnagyobb hír, de vannak módosítások is: az utastérben zongoralakk betétek, új multimédiás rendszer, valamint végre háromszemélyes hátsó üléspad (az eddigi szigorúan kettes ülés volt) jelenik meg. A biztonsági funkciók sora már alapáron igen hosszú – a nálunk egyetlen felszereltségi szinten kínált autó máshol három kivitelben rendelhető, de a belépő szint felszereltsége nagyjából ugyanaz – a head-up display, a parkolórobot és a 360 fokos panoráma kamerarendszer mindenütt feláras tétel, illetve csak magasabb felszereltségi szinten elérhető.