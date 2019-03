Már több alkalommal is utalt arra a Mercedes, hogy nincs sok hátra a 12 hengeres, sportos csúcsmodell életéből, aminek egyszerre több oka is van. Részben a vásárlók, akiket kielégíti a V8-as változat ereje is vagy sokkal inkább választják az elegánsabb, nyúlánkabb Maybach verziót, ha V12-est szeretnének. Így aztán az AMG változatra egyre kevesebb vevő érkezik és egyre jobban szorítják a fogyasztási és kibocsátási normák a hatalmas motorú luxusautót. Így el kell köszönnünk tőle, ezt jelzi a Final Edition búcsúszéria is.

Mindössze 130 darabot készítenek a mélyfekete metál fényezésű autóból, melyhez réz színű alufelniket és egyéb díszítéseket párosítottak a megszokott krómmal szemben. A különleges kiadásra utal a C oszlopon elhelyezett plakett is. A beltérben fekete designo bőr várja az utasokat, valamint a kiváló Burmeister hifi gondoskodik a szórakozásról. A Mercedes maga is gyűjtői darabnak szánja az S65 AMG Final Editiont, ezért valószínűleg hamarosan mindet elkapkodják majd azok, akik befektetésnek vásárolják vagy egyszerűen maguknak szeretnék tudni az utolsó sportos, 12 hengeres Mercedes luxuslimuzint.

Az S65-ös 6 literes biturbó V12-ese 630 lóerőt teljesít, ami mellé kereken 1000 Nm nyomaték társul 2300-tól 4300-as fordulatig. Kicsivel több mint 4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége 300 km/óra.