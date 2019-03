Olvass tovább

Mivel az F8 Tributo a sportvonalat képviseli a Ferrarinál, ezért a szakértők arra számítanak, hogy a 812 Superfast is megújul, vagy kap egy új névre keresztelt utódot. Eközben Maranellóban késülőben van a 488 Pistánál erősebb hibrid hajtású modell is, mely szintén idén debütálhat. Az is biztos, hogy a közeljövőben két középmotoros Ferrari érkezik, ezt is a marketingigazgató mondta. Emellett egy “napi használatra tervezett” Ferrari is készül, de Galliera kiemelte, nem a Purosangue névre hallgató szabadidő-autóra gondolt.

A Sergio Marchionne Ferrari-elnök halála után kinevezett Louis Camilleri tavaly bejelentette, hogy 2022-ig tizenöt új modellel készül a Ferrari, melyeknek 60%-a hibrid hajtással készül. Azonban nem kell aggódni a V12-esek szerelmeseinek. „A V12 a márka örökségének számít. A jövőben is lesznek ilyen autók a V8-as és a V6-os hibrid mellett” – mondta Galliera.

Forrás: carbuzz.com