A szabadidő-autók megjelenésének kezdetén még maguk a gyártók és a vásárlók is jobban ragaszkodtak a hagyományos, terepjárós küllemhez és az összkerék-hajtáshoz. Mára azonban ez egyre inkább kikopik az SUV-kből, amik a legkülönbözőbb méretben állnak már rendelkezésre és leginkább épített útra tervezik őket. Egy részükhöz nem is kapható összkerék-hajtás sem. A JE Design azonban azokra is gondolt, akik a modern autókat kedvelik, de az átlagnál gyakrabban használnál terepen mondjuk Seat Atecájukat.

Sportos változatot kínálnak már házon belül, Cupra Ateca néven, de kifejezetten terepes kivitel érthető módon nincs a spanyolok közepes szabadidő-autójából. A JE Design All Terrain verziója nem csak az optikára ad, hanem a funkcióra is. Ehhez azonban elengedhetetlen a kerékjárati ívek kiszélesítése, különben nem férnének alá a 215-ös terepgumik, melyet 16 colos felnikre szerelnek. A LED-es szúrófények a tetőn még érthetőek, de a négy kipufogó tényleg csak a szemnek szól. Ellentétben a 30 milliméterrel megemelt karosszériával, amivel együtt nőttek a terepszögek is.

A motortérben a 2 literes, négyhengeres turbódízel 190 lóerős változata dolgozott egészen addig, amíg fel nem húztál 210 lóerőre, ami mellé 450 Nm nyomaték is társul. Mindez azonban több mint 4,5 millió forintnak megfelelő összegbe kerül.