Leginkább automataváltói miatt hallhatunk ma sokat a ZF Friedrichshafen AG-ről, pedig más fejlesztésekben is otthonosan mozognak, mint például az integrált biztonsági eszközök területén. Ilyen az a külső légzsák is, melyet most mutattak be. Bár a Volvo a V40-es modelljén már használt az A oszlop elé felfúvódó légzsákot a gyalogosok védelme érdekében, a ZF oldalt kinyíló párnája egész más célt szolgál.

Míg az autó elején és hátulján méretes gyűrődőzónák alakulhattak ki, addig az oldalról érkező ütközések ellen leginkább a rettentően merev oszlopok és maga az oszlop védi az utasokat. Ám ez sajnos sok esetben kevés. Ezért találták ki a küszöb alól, az ajtók elé kinyíló külső légzsákot, mely tompítja az ütközés erejét. Ez a megoldás 40 százalékkal is csökkentheti az utasok sérülésének súlyosságát.

Hogy miért lehet erre szükség? A jövőben nagy eséllyel szigorodnak majd az Euro NCAP töréstesztek követelményei és az eddigieknél jobban kell védeniük az autóknak a bent ülő utasokat. Erre próbálnak készülni különböző fejlesztésekkel az autóipari beszállítók.