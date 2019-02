2013 végén mutatták be a jelenleg is futó Mercedes-Benz S-osztályt, melyet a márkafanatikusok csak W222-esként azonosíthatnak. Érdekesség, hogy hivatalosan ez csupán a korábbi ráncfelvarrott változata, hiszen ezzel a csellel még használhatták az eredetileg tervezett, régebbi típusú klímagázt. Ám most nem csak valóban, hanem papíron is teljesen új modell érkezik 2020-ban a Mercedes paletta élére. Természetesen rengeteg innovációt hoz majd a következő modell.

Bár ezek a nagy luxuslimuzinok hagyományosan a konzervatívabb vásárlókhoz szólnak, a világ egyre inkább más irányba halad, ezért az új S-osztály is egészen új úton halad majd és ez a beltérről készített kémfotókon is látszik. Az eddigi elrendezéssel szemben most a vezető előtt megmarad ugyan a digitális műszercsoport, azonban eltűnik fölüle az árnyékoló és a középkonzol is hatalmas érintőképernyűvé alakul. Épp úgy, mint a Tesla Model S esetében. Mögötte az A-osztályban bemutatott MBUX rendszer működik majd hangvezérléssel és kiterjesztett valóságot kínáló navigációs rendszerrel, valamint rengeteg online szolgáltatással.

Hagyományos gombokból ezentúl csak pár darab kerül majd a képernyő alá, valamint a kormányra. Alapvetően mindent az iPad Pro-nál nagyobbnak ígérkező kijelzőről lehet majd elérni. Még a klíma sem kap külön kezelőszerveket. A megoldás miatt még a szellőzőrostélyok is egy emelettel feljebb kerülnek. A motorválaszték valószínűleg megegyezik majd a jelenlegivel, hiszen az újonnan fejlesztett sorhatos benzines, valamint dízelmotorok igen korszerűek. Abban azonban már nem lehetünk biztosak, hogy az S65 AMG-ben dolgozó V12-es motor megmarad.