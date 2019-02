Befutott a Toyota egyik legrégebbi és legnépszerűbb típusának, a Corollának 12. generációja, ráadásul rögtön három változatban. A japánok kompaktját már az újonnan fejlesztett TNGA platformra építik, akárcsak a C-HR-t vagy éppen a legfrissebb Priust. Ennek köszönhetően a karosszéria nagy számban tartalmaz alumíniumelemeket, valamint nagy szilárdságú acélt, a futóműve pedig elöl MacPherson, hátul multilink rendszerű lett, akár adaptív lengéscsillapítással.

Felzárkóztatták a kategóriatársakhoz a beltér minőségérzetét és a vezetői pozíciót, a műszerfalon is található már bőrborítás a magas felszereltségű példányok esetén. A kormány mögött lévő műszeregységben 7 colos kijelző található, a központi érintőképernyő 8 colos, de a klíma továbbra is különálló kezelőszerveket kapott. A feláras hifit pedig a JBL szállítja, rendelhető továbbá szélvédőre vetítő Head-up Display. Az ötajtós változatnál 6 centiméterrel hosszabb a Touring Sports tengelytávja, a csomagtartója alapesetben is 598 literes.