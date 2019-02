Az eredetileg negyven típust tartalmazó listát most tíz modellre szűkítette a World Car of the Year döntőbizottsága, ezzel fokozva az izgalmakat. A 86 tagú zsűri március 5-én fogja megnevezni a dobogósokat, majd április 17-én, a New York-i Autószalonon hirdet végső győztest hat kategóriában.

Egyelőre tehát itt tart a lista; figyeld meg, hogy a Suzuki Jimny és a Jaguar I-Pace három-három kategóriában is jelölve van.

Szerinted melyik modell érdemli meg a végső győzelmet?

A Világ Év Autója 2019

Az Év Városi Autója 2019

Az Év Luxusautója 2019

Az Év Sportautója 2019

Az Év Zöld Autója 2019

Az Év Autódizájnja 2019