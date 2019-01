Olvass tovább



A sík padlónak köszönhetően a belsőépítészek szabadjára engedhették fantáziájukat. Hátul háromszemélyes üléspad található, amely azonban átalakítható egy egyszemélyes, rendkívül kényelmes ülőalkalmatossággá.

Mivel nincs padlókonzol, az első üléseket forgathatóra tervezték,így ha akarjuk, meghitt beszélgető kuckóként is szolgálhat az IMs. A hátul középen ülő utas ilyenkor is, vagy akár menet közben is, robot- vagy hagyományos üzemmódban egyaránt igénybe veheti az autó intelligens csatlakozási megoldásait.

A kezelőfelület grafikus, a műszerfalon négy monitor található, a vezető előtti fő műszeregység több rétegben tálalja az információkat. A sofőr arckifejezését és testtartását kamerák és érzékelők figyelik; az autó kézi és automata üzemben is megáll, ha a vezető nincs a jármű irányítására alkalmas állapotban. Autonóm üzemben egyébként behúzza visszapillantó kameráit az autó, első és hátsó lámpái pedig kéken villognak, jelezve, hogy nem ember vezeti a járművet.

