Ez a veteránautós rendezvény az egyik legszínesebb a sorban Európában, egyediségét annak köszönheti, hogy szinte minden európai autógyártó ország gépkocsijai – és így rajongóik is – megjelennek rajta. Az idei évben a magyarországi veterános és restaurátor közösségnek is hatalmas elismerést hozott az esemény. A budapesti székhelyű, DC72 nevű restaurátor műhely által felújított 1966-os évjáratú Citroën DS21 Pallas nyerte a kiállítás „Best Restored Car of Show” díját, azaz a legszebben restaurált autónak járó elismerést.

A 35 ezer négyzetméteres kiállítói területű, 300 feletti kiállítót felvonultató esemény több mint 25 éves múltja és szezon eleji időzítése miatt az elmúlt években elismertségében felzárkózott a nagy európai kontinentális események sorába. Mint minden évben, idén is kiemelt tematika köré szerveződött a négynapos rendezvény, amely ezúttal a szebb napokat megélt, neves olasz márka, a Lancia múltja előtt tisztelgett a ’La Grandezza della Lancia’ kiállítással.

Idén is megrendezték a veteránautós szezon első nagy, nemzetközi kiállítását Hollandiában, január 10-13. között. Az InterClassics Maastricht ’19 jellemzően a holland és a belga piacról vonzza a látogatókat, ugyanakkor a közeli Németországból is sok érdeklődő érkezik.

A 3 éve működő műhely az autó felújítását a belga Albion Sports & Collection Cars megbízásából végezte el. A Citroën DS21 minden részletére kiterjedő, teljes helyreállítása közel 7 hónapig tartott. A megbízást eredetileg az autó továbbértékesítése céljából adta a megrendelő, aki az elkészült eredményt látva azonnal döntött a Citroën versenybe történő benevezése mellett. A novemberi átadást követően alig egy hónapon belül egy német gyűjtő vásárolta meg a DS-t, így az Maastrichtba már eladott autóként érkezett.

Amikor 1955. október 1-jén a Citroën bemutatta a DS-t, az emberek elhűltek, majd felocsúdtak és kitört belőlük a lelkesedés. Ami előttük állt, az abban a korban annyira tűnt reálisnak, mint némafilmben a Marsra szállás. Ez a négykerekű megdöbbentően más volt, mint bármilyen autó, amit addig látott a világ. A gyár szerint olyasmi történt, mintha a fekete-fehér korszakból varázsütésre áttértek volna a színes filmre, és ez tényleg nem túlzás.

A DS a híres-nevezetes, elsőkerék-hajtású Traction Avant utódjaként született. Az autót egy mérnök és egy képzőművész tervezte, a mérnök André Lefevre, a szobrász Flaminio Bertoni volt. Kettejük munkájából korszakalkotó gépcsoda született. A DS szoborszerűnek tűnik, pedig nem kiállítási tárgynak, hanem felső kategóriás autónak született. A forradalmian áramvonalas forma bődületesen tágas utasteret vesz körbe, pamlagszerű ülésekkel és a később varázsszőnyeghez hasonlított kényelemmel.

Ebben az autóban debütált ugyanis a hidropneumatikus rugózás, ami ma is különlegessé teszi a Citroën csúcsmodelleket. A Citroën a hidropneumatikával leradírozta az úthibákat, az utasok meg csak ámultak és bámultak, hogy ez lehetséges.

Az egyküllős kormányú DS mindazt tudta, amiért évtizedekkel később is felárat kért néhány presztízsmárka. Volt benne kormányrásegítés, szervofék, automatikus kuplung, ami mind-mind a rugózás nagynyomású rendszeréről működött. Az autó ma is modern konstrukciónak számítana a műanyag tetővel és az alumínium motorházzal, amit súlycsökkentési célból vetettek be 51 évvel ezelőtt.

A DS 19-ben az induláskor meglévő egy szál motoron kívül igény támadt combosabb erőforrásra is, amire az 1965-ben bemutatott, 2175 köbcentis benzines volt a válasz a DS 21-ben. Az idők során tovább erősödött a csúcsmodell, a 2347 köbcentis DS 23 1972 őszén jelent meg a piacon. A maga korában a DS volt a legtekintélyesebb francia autó, így Charles De Gaulle tábornok is ezzel a típussal parádézott francia elnökként. A kor egyik legtekintélyesebb európai államférfija részben az életét is a DS-nek köszönheti, mert 1962-ben egy merényletet követően a kilyuggatott DS a két kilőtt gumi ellenére eljutott vele a biztonságot jelentő Villacoublay reptérre.

1959-ben jelent meg a Prestige luxusváltozat, üvegablakkal elválasztott első és hátsó ülésekkel, valamint rádiótelefonnal az élet hátul utazó császárának. 1968-tól az Élysée palota ura a Chapron műhelyben készült nyitott DS-ben parádézhatott, amely a brit királyi pár fogadására sem volt rangon aluli.

Forrás: DC72