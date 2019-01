Christophe Castaner hozzátette, hogy ezek a károk veszélyeztetik a közlekedésbiztonságot és életek kerülnek veszélybe emiatt.

A sárga mellényes tiltakozások eredetileg az üzemanyagok adójának emelése miatt indultak el, és a tiltakozók több útlezárást is tartottak. Azonban a tüntetők közül néhányan úgy gondolták, hogy a traffipaxok csakis arra jók, hogy bevételt generáljanak és pénzt vegyenek el a szegényektől. A sebességkorlátozás egyébként is vitatott témának számít Franciaországban, mióta a kormány tavaly 90 km/h-ról 80-ra csökkentette a határt.

A BBC tudósítója is arról számolt be, hogy Franciaország-szerte lehet találkozni olyan traffipaxokkal, amiket lefestettek vagy leragasztottak, hogy ne tudjanak működni. A belügyminiszter szerint volt olyan kamera, amit csak semlegesítettek, de előfordult olyan is, hogy teljesen megsemmisítették őket.