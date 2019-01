Ahogy a kupé, a kabrió is Carrera S kivitelben, hátsó- vagy összkerékhajtással áll rendelkezésre. A motor az új fejlesztésű 450 lóerős, 530 Nm nyomatékú, 3,0 literes, hathengeres boxer. A váltó nyolcfokozatú duplakuplungos. A Carrera S 3,9, a 4S 3,8 másodperc alatt gyorsul százra, a Sport Chrono csomag mindkettőnél két tized másodpercet hoz. A végsebesség 306, illetve 304 km/óra.

Olvass tovább

A blokkot merevítő elemként építik be, emellett most először aktív sportfutóművel is rendelhető a kabrió: 10 mm-es ültetés, feszesebb rugók és csillapítás, keményebb kanyarstabilizátorok járnak a csomaghoz.

Optikailag ugyanazok a stílusjegyek jellemzik a kabriót, mint az új generációs kupét: szélesebb, nyomtáv, hosszabb orr, szélesebb hátsó légterelő, egybefüggő hátsó fénysáv. A karosszéria középső szakasza alumíniumból készült. Az utastérben is a kupé megoldásaival találkozunk, a részben digitális műszeregységtől kezdve a méretes központi érintőképernyőig.

Alapáras az aquaplaning-gátló vizes üzemmód, a gyalogosfigyelő vészfék és a parkolássegítő rendszer. Opció a hőkamerás éjjellátó rendszer és az adaptív tempomat.

Forrás: Porsche