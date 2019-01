A felhajtón hagyta járó motorral Volkswagen Jettáját a massachusetts-i apuka egy Dedham nevű kisvárosban karácsony után két nappal – és ez hiba volt. A kocsit ellopták, a négyéves gyermek még ki sem bontott ajándékaival együtt. A lopást bejelentették, de csak vasárnapig kellett bánkódniuk a történteken, akkor ugyanis felhívta őket a helyi rendőrség, azzal, hogy megvan az autójuk és még az ajándékokat is megtalálták a csomagtartóban, sértetlenül.

Az Ingram család nem csak abban látja a Karácsony csodáját, hogy visszakapták az autót is, az ajándékokat is, hanem abban is, hogy miután a kocsit körözni kezdték, ők pedig elmesélték barátaiknak, ismerőseiknek az esetet, a segíteni akarás hatalmas hullámával találkoztak. Mire meglett a Jetta (amit mellesleg a háziasszony munkáltatója vásárolt és adott használatra az asszonynak, hogy legyen mivel dolgozni járnia), már volt felajánlásuk másik adomány-autóra, ha az ellopott kocsi mégsem lenne meg.