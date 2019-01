Az Európai Szabadalmi Hivatal jelentése szerint 2011-ben még összesen csupán 922 szabadalmi bejegyzés volt náluk az önvezető autózással kapcsolatban, de ez a szám 2011 és 2017 között megnégyszereződött, jelenleg 3998 autonóm autós találmányt, elképzelést tartanak nyilván.

A legszorgalmasabban a Samsung jegyeztette be szabadalmait. 624 levédett ötlettel vezetik a sort, a második az amerikai IT-óriás, az Intel (590), őket a Qualcomm (361) és az LG ELectronics (348) követi, majd jön az első olyan cég, amelyet mi tettünk volna az első helyre, ha tippelnünk kell: a Bosch, 343 bejegyzéssel.

A Samsung önvezető autózással kapcsolatos aktivitására persze van indok. Egyrészt a koreai cég óriási harcban áll az Apple-lel a mobiltelefónia terén, márpedig köztudott, hogy az amerikai tech-cég is kiemelten kezeli az autonóm járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztést. Másrészt pedig a Samsung mintegy alanyi jogon is érdekelt az autóiparban. A Renault-Samsung Motors egyes termékeit mi is ismerhettük (Koleos első generációja, Latitude), de a távol-keleti piacokon önálló márkaként futnak a Samsung modellek.

A Samsung autonóm autós K+F-beruházásairól időről időre kaptunk már híreket: 300 millió dolláros kutatási alapot hoztak létre 2017-ben, tavaly pedig DRVLINE néven bemutatták azt az IT-platformot, amely a náluk készülő majdani ténylegesen önmagát vezető autó műszaki alapja lehet. De hogy a koreai cég innovációban ennyire kiemelkedik aktivitásával az autógyártók és szorosan az autóiparhoz kötődő iparvállalatok közül, azt nem sejtettük.