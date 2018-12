Ezzel a 720S-sel emlékszik az első diadalra a McLaren

Csak Spa-Francorchamps mesterének hívták Bruce McLarent, ami nem alaptalan, hiszen hétszer indult a belga pályán, amiből öt alkalommal a dobogón végzett. Ennek ellenére egyszer sem győzött egészen 1968-ig, amikor olyan pilótákat gyűrt le, mint Jackie Stewart vagy Chris Amon. A McLaren márka alapítójának ez volt az utolsó Forma-1-es győzelme, de a McLaren csapatnak az első. Ennek pedig épp ötven éve, ezért a márka brüsszeli kereskedése megrendelt egy egészen kicsi limitált szériát a 720S-ből, melynek a Spa 68 nevet adták.

A McLaren 720S Spa 68-ból csupán három példány készül és nem kellett sokáig tartogatnia a kereskedésnek ezeket a különleges darabokat, hiszen már kettő el is kelt. Épp olyan színe van ezeknek a 720S-seknek, mint annak a F1-es autónak, mellyel Bruce McLaren győzedelmeskedett. Az autón több helyen is felbukkan az árnyalat, például a varrásokon és a fejtámlákba hímzett pályarajzon, valamint az ajtók mögötti karbon elemeken. Az M7A versenyautó színére fényezték még a kulcsot is. Az autó oldalán is megtalálható Spa-Francorchamps 1968-as, 14 kilométer hosszú rajza.