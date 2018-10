A civil vezetők bizonyos helyzetekben nem tudják mit is kell tenniük, ezért kiszámíthatatlanul reagálnak, még akkor is, ha segítő szándék vezérli őket – hangzott el a mentősök által szervezett sajtótájékoztatón az alkalomból, hogy a Groupama Biztosító idén ősszel öt napon keresztül nyújt lehetőséget az Országos Mentőszolgálat 300 munkatársának, hogy fejleszthesse tudását vezetéstechnikai pályán.

Számos tanácsot megosztottak a mentősök az autósok számára, például, hogy a megkülönböztető jelzéssel érkező mentő segítése érdekében felülírhatjuk a KRESZ szabályait.

Néhány jellemző helyzet, amivel segíthetjük a mentőgépkocsi-vezetők munkáját:

A legjobb ah együtt mozgunk a forgalom dinamikájával, ami azt jelenti, hogy nem csak az előttünk haladó járműre fókuszálunk, hanem arra is figyelünk, mi történik mögöttünk vagy három-négy autóval előttünk.

Tipikus eset, amikor kereszteződésben a lámpánál elsőnek álló autó jól reagál, nem indul el a zöld lámpa ellenére, de a mögötte álló nem figyel, nem követi a félrehúzódás irányát, vagy esetleg véletlenül belemegy az álló autóba.

Szintén kereszteződésre jellemző helyzet, hogy nem mer az első autó előrébb gurulni a kereszteződésbe, hiszen piros a lámpája, pedig ezzel elengedné a mentőautót. Ilyenkor az esetlegesen közben zöld jelzést kapó autóknak kell körültekintően viselkedni.

Kétsávos úton sokan helyesen az út két szélső oldalára húzódnak, de előfordul, hogy valaki nem figyeli a többi autós mozgását, és beragad a mentő számára felszabadított középső területen.

Fontos, hogy próbáljuk megfigyelni, hogy a mentős irányjelzője villog-e, mert ő így tudja kommunikálni azt, hogy mit szeretne, merre haladna tovább. És jelezzük mi is egy villantással, hogy észrevettük a mentőautó szándékát.

Ha a belvárosban utcán parkoló mentőautót látunk, mindig körültekintően közelítsük meg, hagyjunk mögötte elegendő teret, hiszen valószínűleg betegszállítás történik, amihez biztosítani kell a megfelelő helyet.

„Ha a mentősnek fékeznie kell vagy megállásra kényszerül, akár 20 másodpercet is veszíthet, ami rengeteg idő” – mondta el Őri Kiss Zsolt, az Országos Mentőszolgálat mentőgépkocsi-vezetője. „De nem a sebesség maximalizálása, hanem a folyamatos haladás a kulcselem. A hirtelen fékezések és irányváltások a hátul beteget ellátók munkáját is megnehezítik. A mentőgépkocsi-vezetőknek nem csak a forgalomra, hanem rájuk is fokozottan figyelniük kell. A fél szemünk a forgalmon, a másik a beteg ellátásán” – tette hozzá a szakember.