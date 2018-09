Ez igaz is lehet, amennyiben a GA-C padlólemez valóban lehetővé teszi az egyes paraméterek költséghatékony módosítását, így a tengelytáv például 4 centiméterrel nagyobb (264 helyett 270 centi) a kombi esetében. Ennek köszönhetően a kategória legkiválóbb hátsó lábterét ígéri a modell – a csomagtartó méreteiről nincsenek információk, de az előd 507 literjénél aligha lesz kisebb.

A piaci bevezetést 2019 első negyedévére ígéri a Toyota, a ferdehátúval együtt. Ahogy abban, itt is kétféle hibrid hajtáslánc közül lehet majd választani: az egyik az eddig is ismert, 1,8-as benzinmotorra épülő, kisteljesítményű verzió, de lesz egy jóval erősebb csomag is.

A kombi megkapja az ötajtós felfüggesztését (MacPherson elöl, több lengőkaros hátul), és most először adaptív lengéscsillapítás is kérhető hozzá. A hibrid akkuk mélyre és középre, a hátsó ülések alá kerültek, ami javítja a tömegelosztást, és ezzel a vezethetőséget. Maguk az ülések is alacsonyabbra kerültek.

Lesz (opciós) head-up kijelző, háromdimenziós műszeregység, kifinomult audiorendszerek és vezető nélküli telefontöltő funkció. Állítólag az európai ízléshez jobban közelítő nyomógombokat, jobb minőségű anyagokat alkalmaztak.

Több információ október másodikán, a Párizsi Autószalon nyitónapján várható.

Forrás: Toyota