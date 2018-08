Olvass tovább

1980-ban már a Rali 1 mezőnyének tapsolhatott a salgótarjáni publikum és a bajnokság záró futamán a Ferjáncz-Tandari kettős diadalmaskodott egy Renault 5 Alpine-nal. Örökös bajnokunk egyébként négyes holtversenyben a legeredményesebb pilóta a Salgó Rallye-k történetében, hiszen összesen 3 alkalommal győzött a nógrádi pályákon, akár csak Hideg János, Ranga László és Ifj. Tóth János. Érdekesség, hogy Benik Balázs és a finn Risto Buri neve mellett szerepel még két abszolút elsőség, míg az egyszeres győztesek sorában olyan nevekkel találkozunk, mint Pavel Sibera, Eugenijus Tumalevicius, Érdi Tibor, Kiss Ferenc, Herczig Norbert vagy Aschenbrenner György.

Egy szó, mint száz, a Salgó Kupa a Mecsek Rallye után az ország legtradicionálisabb futama, olyan megkerülhetetlen verseny, mint a vébénaptárban a Monte-Carlo, vagy a Finn-rali. A 2000-es években aztán az egykor nemzetközi hírű futam pénzügyi okokból kikerült a versenynaptárból és tavaly, hivatalosan Rallye2-es, de egyébként ORB futamként visszatért a körforgásba, társrendezőként Ózddal. A két központ pedig egyelőre jól megfér egymás mellett, hisz a rendező ötletesen átvágta a gordiuszi csomót a helyszínek kapcsán, így az ORB győztese hivatalosan az Ózd Rallye sikerének örülhet, míg a Rallye2 nyertese a Salgó Kupa serlegével távozhat Nógrádból.

Ha pedig kicsit továbbgondoljuk a múlt-jelen-jövő tematikánkat, nem árt megjegyezni, hogy az ORB és a Historic mellett a már sokat emlegetett Rallye2, azaz az utánpótlás-bajnokság résztvevői és a „legkisebbek”, vagyis a MARB mezőnye is megméretteti magát az Ózd-Salgó Rallye-n, annak is az első napján. Így gyakorlatilag a ralis ranglétra legelső, azaz belépő fokán felsorakozó párosok – akik ideális esetben egy-két tanulóévet követően a másodosztály bázisául szolgálnának, majd újabb 2-3 szezon elteltével felléphetnének a legjobbak közé – a nagyokkal egy pályán, a klasszikus, 12 km-es Zagyvaróna és Cered közötti szakaszon autózhatnak szombaton, ráadásul a verseny nulladik napján, a prológon az ORB mezőnye előtt szintén pályára gurulnak majd az ózdi Salakarénában.

A Historic és a Rallye2 pedig szombaton prológozik Salgótarjánban, majd vasárnap az első osztályt követően mérkőznek meg egymással a nógrádi aszfaltpályákon.

Ami pedig az ORB-t illeti, végre ellőhetjük azt a közhelyet, hogy a nyári szünet után tovább élesedik a küzdelem és bizony most már minden hibának komoly jelentősége lehet az év végi elszámolásnál. Persze ez így leírva viccesen hat, de valójában nagyon is igaz. Mondjuk az idei bajnokságról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ne hozna késhegyre menő csatákat, vagy hogy unalmas lenne, hiszen az eddigi öt futamon négy különböző győztest köszönthettünk. Jelenleg a legkényelmesebb helyzetben Turán Frici és navigátora, Bagaméri László van, hisz 37 pontos előnnyel vezetik a bajnokságot. A fordos duó elképesztően kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott eddig, minden futamon dobogóra álltak és megnyerték az Iseum Rallye-t, de Ózdon ismét az általuk kevésbé ismert Hyundai i20-assal állnak majd rajhoz, hisz a Fiestájuk a szlovák bajnokság soros állomásán teljesít majd szolgálatot.

Őket az a Hadik András követi, aki Bacigal Igorral az oldalán megnyerte az első két futamot, de azóta a kétszeres ózdi futamgyőztes teret veszített, hiszen Szombathelyen hibázott és kiesett, míg az utolsó két futamon technikai problémák hátráltatták, így a hatodik futam előtt lépéskényszerbe került az éllovasokkal szemben, az Ózd-Salgó Rallye-n mindenképp le kellene győznie riválisait, ha meg akarja szerezni a bajnoki koronát.

Vincze Ferenc következik a sorban, aki az idei szezonban megjárta már a mennyet és a poklot egyaránt. Az egri 4. helyet követően Miskolcot ki kellett hagynia, de az első mélypont után egy második és egy első hely volt a mérlege a szombathelyi és székesfehérvári futamokon. Majd Veszprémben következett egy hatalmas takaró, viszont az idei bajnokság értékelésébe a hat legjobb futam eredménye számít, ráadásul az utolsó, másfélszeres szorzójú Zemplén Rallye-t nem lehet mínuszolni, így a szécsényi pilótának bőven van még esélye a bajnoki címre, igaz, ahhoz a következő, számára hazai pályán sorra kerülő futamon nagyot kell villantania navigátorával Farnadi Ágnessel – legalább akkorát, mint tette azt a harmadik és negyedik viadalon.

Kazár Miklós is labdába rúghat még az év végi elszámoláskor, főleg, ha a bajnokság második felére átmenti a veszprémi formáját. A miskolci pilóta négy év elteltével győzött ismét ORB-futamon, ráadásul a bajnokság első felében aszfalton is megvolt a tempója, hogy felvegye a harcot a legjobbakkal. Így ha jól teljesít Ózdon, akkor a bajnokságban is alaposan megkeverheti a lapokat. Ez a tétel igaz Velenczei Ádámra is, aki mindössze 4 pont lemaradással követi Kazárt az összetettben. A szécsényi pilóta ráadásul tavaly pont a Salgón állhatott először dobogóra a Hyundaijal, így egy év tapasztalatával a háta mögött, illetve tudva azt, hogy a szilárd burkolatú utakon mindig jobban teljesít, megfűszerezve a hazai pályák nyújtotta helyzeti előnnyel, őt sem szabad lehagyni a futamgyőzelemre esélyes pilóták sorából.

A hét végén tehát Ózd-Salgó Rallye, ikonikus pályákon, négy különböző mezőnnyel, két közönségcsalogató szakasszal és remélhetőleg szoros, kiélezett csatákkal.

Részletes információk a versennyel kapcsolatban, az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.ozdrally.hu/

https://rallylive.hu/ozd-salgo-rally-2018

Szöveg: Vörös Gergő

Fotó: Szabó-Jilek Ádám

Forrás: Vezess