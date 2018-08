Félgyári csapatok és gyári pilóták mérik össze a tudásukat az egyórás futamokon. Nem csak a pályán, a bokszutcában is precíz, gyors munkára van szükség – minden autóban két pilóta váltja majd egymást a versenyfutamokon.

A sorozat büszke lehet arra, hogy Európában ebben a szériában szerepel a legtöbb márkát felvonultató, 5-600 lóerős GT3-as mezőny. A Blancpain GT Seriesben versenyez egyszerre a legtöbb autó is, köztük BMW M6-osok, Ferrari 488-asok és Porsche 911-esek, de még Lexus RC F-ek és Audi R8-asok is akadnak a mezőnyben.

De lesz program azoknak is, akik a formaautós versenyeket kedvelik, a méltán népszerű Formula Renault Eurocup sorozat is ellátogat a Hungaroringre. Ebben a kategóriában fiatal tehetségek bontogatják szárnyaikat és gyűjtik a versenytapasztalatot, közel harmincautós mezőnyre és látványos csatákra van kilátás.

A hétvége további programját az idén indult és máris rendkívül népszerű – Mór Csaba személyében magyar indulóval is rendelkező – GT4 European Series, illetve a Blancpain GT Sports Cup sorozat teszi teljessé.

A nézőtér ingyenesen látogatható egész hétvégén, de a paddockba is kedvező, négyezer forintos áron be lehet jutni. A vasárnapi paddockjegy-tulajdonosok egyórás bokszutca-látogatáson is részt vehetnek.

