Hosszú időn keresztül az autók fényszórói nem változtak sokat, aztán megérkezett az autóiparba is a LED-technológia, onnantól pedig már villámgyorsan zajlottak és zajlanak ma is az események. Kezdetben csak kisebb feladatokat bíztak az apró fénydiódákra a mérnökök, ma pedig odaáig jutottunk, hogy egyes autókban akár 600 méterre is elvilágító lézerrel kombinált LED-ek adják a fényt. Ezek a lámpák már elég okosak ahhoz, hogy megvilágítsák a vezető számára alig látható gyalogost vagy vakításmentesen menjenek az úton.

A Mercedes-Benz már korábban is bemutatta, hogy szerintük mi a következő lépés, most azonban úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerül a Digital Light a megvalósításhoz. Elő körben a vállalat zászlóshajójába, a Mercedes-Maybach limuzin fényszórójába építettek kísérleti jelleggel egy apró vetítőlencsét.

Ez nem csupán fénycsóvát ad, hanem különböző jeleket és akár komplett üzeneteket is képes a földre vetíteni, így a szélvédőre vetítő kijelző után már a fényszórók is fontos információt közölhetnek a vezetővel. Vagy éppen az autó körül sétáló emberekkel, mint azt az alábbi videó is mutatja. A jövőben már le sem kell engedni az ablakot, ha egy bájos teremtés tudtára szeretnénk adni, hogy csinos?